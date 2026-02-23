23.02.2026 06:31:29

Modulight: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Modulight lud am 20.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Modulight ebenfalls 0,020 EUR je Aktie eingebüßt.

Im abgelaufenen Quartal hat Modulight 1,7 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,110 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Modulight ein EPS von -0,150 EUR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 72,86 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,07 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 4,09 Millionen EUR im Vorjahr.

