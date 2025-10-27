Modulight: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Modulight hat sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Modulight ein Ergebnis je Aktie von -0,050 EUR vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,8 Millionen EUR – ein Plus von 175,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Modulight 0,6 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at