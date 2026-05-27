Modus Therapeutics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Modus Therapeutics hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,03 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,030 SEK je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at