Modus Therapeutics hat sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,080 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at