Modus Therapeutics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Modus Therapeutics hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at