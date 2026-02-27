27.02.2026 06:31:29

Modus Therapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Modus Therapeutics hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Modus Therapeutics vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,300 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,170 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at

Es ist ein Fehler aufgetreten!

