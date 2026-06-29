Nagarro Aktie

Nagarro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200

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29.06.2026 11:59:00

Möglicher Insiderhandel: Nagarro-Chef Manas Human fordert Bafin-Ermittlungen

Persistent Systems aus Indien und Nagarro aus München planen den Zusammenschluss. Das wussten zunächst nur wenige. Trotzdem hat der Aktienkurs einen deutlichen Sprung vollzogen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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