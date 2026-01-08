adidas Aktie

Auch adidas gefragt 08.01.2026 17:55:00

Mögliches Anta-Interesse beflügelt PUMA-Aktie

Mögliches Anta-Interesse beflügelt PUMA-Aktie

PUMA haben am Donnerstagnachmittag nach einem Pressebericht stark zugelegt.

Ein Reuters-Bericht, wonach der chinesische Sportartikelkonzern Anta Sports den 29-prozentigen PUMA-Anteil der Pinault-Familie kaufen will, ließ die Aktie anspringen.

Letztlich gewannen die im MDAX notierten Titel 8,55 Prozent auf 24,37 Euro. Auch adidas legten im Fahrwasser von PUMA im DAX um 2,76 Prozent auf 165,40 Euro zu.

/ajx/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

