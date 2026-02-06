|
06.02.2026 06:31:28
Moelis Company (A): Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Moelis Company (A) hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,15 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 487,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 438,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,94 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Moelis Company (A) 1,78 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,52 Milliarden USD, während im Vorjahr 1,19 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.