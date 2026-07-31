Moelis Company (A): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Moelis Company (A) hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Moelis Company (A) ein EPS von 0,530 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 409,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 365,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at