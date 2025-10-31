Moelis Company (A) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Moelis Company (A) hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 USD, nach 0,220 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 356,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 30,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 273,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at