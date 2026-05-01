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01.05.2026 06:31:29
Moelis Company (A): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Moelis Company (A) hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 USD. Im Vorjahresviertel hatte Moelis Company (A) 0,640 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 319,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Moelis Company (A) einen Umsatz von 306,6 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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