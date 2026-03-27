Mogotes Metals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mogotes Metals hat am 25.03.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,050 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at