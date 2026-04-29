Mogotes Metals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mogotes Metals hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at