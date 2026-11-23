Mogul Energy International hat am 20.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz wurde auf 12,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at