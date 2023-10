Mohawk Industries gibt Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt

CALHOUN, Georgia, Oct. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) hat heute für das dritte Quartal 2023 einen Nettoverlust von 760 Mio. USD und einen Verlust je Aktie von 11,94 USD bekanntgegeben, einschließlich der Auswirkungen nicht zahlungswirksamer Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 876 Mio. USD. Die derzeitige Marktkapitalisierung des Unternehmens in Verbindung mit den weiterhin schwierigen makroökonomischen Bedingungen und höheren Abzinsungssätzen veranlasste eine Überprüfung des Firmenwerts und der immateriellen Vermögenswerte, die zu den Wertminderungsaufwendungen führte. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 174 Mio. USD und der bereinigte Gewinn je Aktie ("EPS”) auf 2,72 USD, ohne Berücksichtigung von Wertminderungen und anderen einmaligen Aufwendungen. Der Nettoumsatz für das dritte Quartal 2023 belief sich auf 2,8 Mrd. USD, was einem Rückgang von 5,2 % wie berichtet und 8,1 % auf Basis historischer sowie konstanter Wechselkurse und Tage gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im dritten Quartal 2022 verzeichnete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 2,9 Mrd. USD, einen Nettoverlust von 534 Mio. USD und einen Verlust je Aktie von 8,40 USD. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 212 Mio. USD und der EPS auf 3,34 USD, ohne Berücksichtigung von Wertminderungen und anderen einmaligen Aufwendungen.



Für den Neunmonatszeitraum zum 30. September 2023 wies das Unternehmen einen Nettoverlust und einen Verlust je Aktie von 579 Mio. USD bzw. 9,10 USD aus. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 462 Mio. USD und der EPS auf 7,23 USD, ohne Berücksichtigung von Wertminderungen und anderen einmaligen Aufwendungen. Der Nettoumsatz für die ersten neun Monate des Jahres 2023 belief sich auf 8,5 Mrd. USD, was einem Rückgang von 6,2 % wie berichtet und 8,7 % auf Basis historischer sowie konstanter Wechselkurse und Tage gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für den Neunmonatszeitraum zum 1. Oktober 2022 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 9,1 Mrd. USD, einen Nettoverlust von 8 Mio. USD und einen Verlust je Aktie von 0,13 USD; der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 739 Mio. USD und der bereinigte EPS auf 11,56 USD, ohne Berücksichtigung von Wertminderungen und anderen einmaligen Aufwendungen.

Jeff Lorberbaum, Chairman und CEO des Unternehmens, kommentierte die Ergebnisse des dritten Quartals wie folgt: "Unsere Ergebnisse für das Quartal entsprachen unseren Erwartungen, da unsere Branche in allen Regionen unter anhaltendem Druck stand, vor allem aufgrund geringerer Investitionen in den Wohnungsbau und der anhaltenden Konsumzurückhaltung. Unser Ergebnis im dritten Quartal wurde saisonal durch die Urlaubszeit in Europa beeinflusst, die unseren Umsatz und Gewinn gegenüber dem Vorquartal schmälerte. Niedrigere Material- und Energiekosten glichen den Rückgang bei Preis und Sortiment aus. Darüber hinaus hatten wir mit Währungseffekten in Höhe von etwa 20 Mio. USD beim Betriebsergebnis oder 0,25 USD beim EPS zu kämpfen. Im gesamten Unternehmen haben wir von Kostensenkungen, Produktivitätsinitiativen und niedrigeren Inputkosten profitiert. Wir haben unser Betriebskapital gut verwaltet und einen starken freien Cashflow von 385 Mio. USD im Quartal und 660 Mio. USD im seit Jahresbeginn erwirtschaftet.

Im Laufe des Quartals haben die Zentralbanken weltweit die Zinssätze weiter angehoben, um die Konjunktur zu bremsen und die Inflation zu senken. Ihre Maßnahmen wirken sich auf den Neu- und Umbau von Wohn- und Geschäftsgebäuden aus und führen zu einem Aufschub der Ausgaben für neue Projekte. In den USA sind die Hypothekenzinsen auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten gestiegen, was den Wohnungsmarkt belastet und die Renovierungstätigkeit einschränkt. In Europa schieben die Verbraucher größere Anschaffungen wie Bodenbeläge aufgrund der höheren Energiekosten, der Inflation und der Unsicherheit durch den Krieg in der Ukraine auf. Unsere Branche ist von diesem Druck stärker betroffen als andere Sektoren, da die meisten Bodenbelagskäufe aufgeschoben werden können. Angesichts der hohen Fixkosten, die mit der Herstellung von Bodenbelägen verbunden sind, verschärft sich der Wettbewerb, da sich die Branche verlangsamt und die Marktteilnehmer versuchen, ihre Umsätze zu steigern, um die Absorption zu maximieren. Infolgedessen sind unsere durchschnittlichen Verkaufspreise und unser Produktmix gesunken, wobei die Auswirkungen durch niedrigere Material- und Energiekosten, Umstrukturierungsvorteile und Prozessverbesserungen ausgeglichen wurden.

Der prognostizierte Zeitpunkt der Erholung des Immobiliensektors verzögert sich weiter, und wir steuern unser Geschäft so, dass wir bis dahin unsere Ergebnisse und unseren Cashflow optimieren. Wir ergreifen Maßnahmen, um unser Volumen zu steigern und gleichzeitig die Margen und Betriebskosten unter Kontrolle zu halten. Wir haben differenzierte Kollektionen auf den Markt gebracht, gezielte Werbekampagnen eingeführt und unser Engagement im Wohnungsneubau ausgebaut. Um unsere Wettbewerbsposition weiter zu verbessern, werden wir die ältere Keramikproduktion in Italien schließen und unsere LVT-Produktion in den USA auf ein Direktextrusionsverfahren umstellen. Diese Umstrukturierungsinitiativen werden zu einer einmaligen Belastung von etwa 55 Mio. USD führen, von denen 50 Mio. USD nicht zahlungswirksam sind. Nach Abschluss der Maßnahmen wird erwartet, dass sie unsere Profitabilität durch Produktivitätssteigerung, Senkung der Herstellungskosten und Optimierung der Produktionsflexibilität um 30 Mio. USD pro Jahr verbessern werden.

Unsere europäischen Expansionen in den Bereichen Dämmstoffe und Porzellanfliesen sind in vollem Gange, und unsere US-Projekte für Premium-Laminat und LVT laufen weiter an. Die Ausweitung der Produktion von europäischen Laminat- und amerikanischen Quarzwerkstoff-Arbeitsplatten in den USA soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 beginnen. Während die Integration unserer Übernahmen in Mexiko und Brasilien voranschreitet, haben wir das allgemeine Management, den Vertrieb und die Verwaltungsfunktionen konsolidiert und gleichzeitig das Produktangebot, die betriebliche Effizienz und den Kundenstamm der Unternehmen verbessert. Der mexikanische und der brasilianische Markt leiden zwar unter einer geringeren Nachfrage und niedrigeren Margen, aber wir gehen davon aus, dass wir von unseren Übernahmen profitieren werden, sobald sich diese Märkte erholen.

Im dritten Quartal verzeichnete das Segment Global Ceramic einen Rückgang des Nettoumsatzes um 0,5 % bzw. 6,0 % auf Basis historischer sowie konstanter Wechselkurse und Tage. Die operative Marge des Segments lag (wie berichtet) bei minus 32,5 % (bereinigt 8,0 %), was auf einen ungünstigen Preis- und Produktmix, vorübergehende Werksstilllegungen, geringere Absatzmengen und Währungseffekte zurückzuführen ist, die teilweise durch Produktivitätssteigerungen ausgeglichen wurden. Unser Keramikgeschäft in den USA übertraf die Erwartungen dank unserer innovativen Produkteinführungen und eines höheren Serviceniveaus. Damit haben wir unsere Positionen in den Bereichen Wohnungsneubau und Gewerbe ausgebaut. Unsere Investitionen in neue Dekorationstechnologien, Polieren und Mosaike bieten heimische Alternativen zu importierter Premium-Keramik. Um unseren Absatz von Quarz-Arbeitsplatten weiter zu steigern, führen wir weitere stilisierte Kollektionen ein, die unter Verwendung neuer Technologien hergestellt werden und einen höheren Wert bieten. In Europa sind der Einzelhandel und die Neubautätigkeit von der wirtschaftlichen Unsicherheit betroffen. Um den Absatz zu steigern, reagieren wir mit gezielten Preisaktionen nach Regionen und Vertriebskanälen. Die Erdgaspreise sind seit ihrem Höchststand um mehr als 80 % gesunken, und wir haben unsere Preise an die Energiekosten angepasst. Der Absatz unserer Premium-Porzellanfliesen wächst weiter, und wir optimieren unsere jüngste Kapazitätserweiterung. In Lateinamerika haben wir unsere Kostenstrukturen reduziert, um uns an die langsameren, wettbewerbsintensiveren Märkte anzupassen, wobei Mexiko weniger betroffen war. Während wir unsere Übernahmen integrieren, erhalten wir Zusagen von Kunden, den Umsatz mit dem kombinierten Produktportfolio über alle Kanäle und Preispunkte zu steigern.

Im dritten Quartal verringerte sich der Nettoumsatz des Segments Flooring Rest of the World um 2,6 % (wie berichtet) bzw. um 5,0 % auf Basis historischer und konstanter Wechselkurse. Die operative Marge des Segments lag bei minus 22,4 % (wie berichtet) bzw. 10,9 % auf bereinigter Basis und verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr, da Rohstoff- und Energiekosten sowie geringere Ausfallzeiten die ungünstigen Auswirkungen von Preisen, Produktmix und Wechselkursen ausglichen. Klebevinylböden entwickeln sich weiterhin besser als Bodenbelagskategorien, und wir haben die Produktion erhöht, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Unsere Laminat- und LVT-Umsätze stehen in dem schwächeren Markt unter Druck, und wir führen neue Produkte, Merchandising und ausgewählte Werbekampagnen ein, um das Volumen zu optimieren. Wir haben die Umstrukturierung durchgeführt, um die Umstellung unseres LVT-Angebots für Wohngebäude von flexiblen auf starre Kerne zu unterstützen, was sich positiv auf den Umsatz auswirkt. Unser Plattengeschäft hat sich aufgrund des Rückgangs der Renovierungsaktivitäten, der Bauprojekte und der industriellen Nachfrage verlangsamt. Der Absatz unserer margenstärkeren HPL-Plattenkollektionen nimmt zu, da unser Kundenstamm wächst. Unser Dämmstoffvolumen hat sich im dritten Quartal verbessert, und unsere Margen entsprachen denen des Vorjahres. Die Preise in der Dämmstoffbranche sind zusammen mit den Inputkosten gesunken, wobei es aufgrund der Inbetriebnahme neuer Anlagen regionale Unterschiede gibt. In Australien und Neuseeland verlangsamte sich die Konjunktur im Laufe des Quartals, so dass unser Umsatz in beiden Ländern leicht rückläufig war. Um den Umsatz zu steigern und die Margen zu schützen, führen wir verbesserte Kollektionen in allen Faserkategorien ein, verstärken die Vermarktung unserer hochwertigen Produkte und führen gezielte Werbekampagnen durch, um die sich entwickelnde Nachfrage zu befriedigen.

Im zweiten Quartal verringerte sich der Umsatz des Segments Flooring North America um 11,7 % (wie berichtet) bzw. um 12,2 % auf historischer Basis. Die operative Marge des Segments lag bei minus 17,4 % (bereinigt 8,1 %), was auf eine ungünstige Preisgestaltung und einen ungünstigen Produktmix, ein geringeres Volumen und eine niedrigere Produktivität aufgrund der Unterauslastung der Anlagen zurückzuführen ist, aber teilweise durch eine niedrigere Inflation ausgeglichen wurde. Der Wettbewerb verschärfte sich in allen Produktkategorien, und um den Umsatz zu steigern, investierten wir weiter in neue Produkte und Merchandising-Systeme, um unsere Präsenz im Einzelhandel auszubauen. Darüber hinaus haben wir unser Engagement im Wohnungsneubau mit regionalen und überregionalen Bauträgern verstärkt. Wir führen zahlreiche Projekte durch, um Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und den Materialeinsatz zu maximieren. Bei Teppichböden für den Wohnbereich erweitern wir unsere Premium-Kollektionen, die sich durch hochwertigere Designs und bessere Eigenschaften auszeichnen, um unseren Produktmix zu verbessern. Für preisbewusste Hausbesitzer erweitern wir unser Angebot an umweltfreundlichem, recyceltem Polyester. Unsere Klebevinylkollektionen kommen bei preisbewussten Verbrauchern weiterhin gut an. Als Alternative zu PVC-basierten LVT-Produkten haben wir einen neuen elastischen Polymerkern eingeführt, der umweltfreundlicher und kratzfester ist. Wir bauen unsere LVT-Produktion an der Westküste und das neue Extrusionsverfahren in Georgia weiter aus und erwarten, dass beide im ersten Quartal 2024 weitgehend betriebsbereit sein werden. Wir weiten den Vertrieb von Laminat im Einzelhandel und bei Bauherren aus, und unsere neuen Laminatkollektionen wurden gut angenommen, da die Verbraucher nach hochwertigen Optiken zu erschwinglichen Preisen suchen.

Im derzeitigen Abschwung der Branche managen wir die kontrollierbaren Aspekte unseres Geschäfts und passen uns gleichzeitig den regionalen Marktbedingungen an. In allen unseren Regionen schränken die hohen Zinssätze und die anhaltende Inflation die Ausgaben der Verbraucher ein, was dazu führt, dass Renovierungsprojekte und der Kauf neuer Häuser verschoben werden. Ein ähnlicher Druck beginnt sich auf die gewerblichen Investitionen auszuwirken, da sich die Stimmung in der Wirtschaft verschlechtert. Der Wettbewerb um Verkäufe zur Auslastung der Anlagen nimmt in allen unseren Märkten zu, und die niedrigeren Inputkosten dürften diese Auswirkungen ausgleichen. Mit verbesserten Produkten und Merchandising, gezielten Werbekampagnen und einer verstärkten Beteiligung an den leistungsstärksten Vertriebskanälen maximieren wir unsere Absatzmengen und kontrollieren gleichzeitig unsere Margen und Betriebskosten. Im gesamten Unternehmen setzen wir Initiativen zur Produktivitätssteigerung, Kostensenkung und Umstrukturierung um, um unsere Ausgaben zu senken und unsere Ergebnisse zu verbessern. Wir verwalten weiterhin unser Betriebskapital, um unseren Cashflow zu optimieren. Wir gehen davon aus, dass die Wechselkurse unser Ergebnis auch künftig belasten werden. In Anbetracht dieser Faktoren erwarten wir, dass unser bereinigter EPS im vierten Quartal zwischen 1,80 und 1,90 USD betragen wird, ohne Berücksichtigung von einmaligen Kosten. Damit dürfte unser bereinigter EPS für das Gesamtjahr 2023 über 9,00 USD liegen.

Historisch gesehen ist die Bodenbelagsindustrie aufgrund ihres aufschiebbaren Charakters stärker zyklischen Schwankungen unterworfen als andere Bauprodukte. Unsere Geschäftsgrundlagen sind nach wie vor stark, und wir werden von einem erheblichen Nachholbedarf profitieren, wenn sich die Branche erholt. In Anbetracht des alternden Wohnungsbestands in den USA gaben mehr als 80 % der Hausbesitzer, die an den jüngsten Umfragen von JP Morgan teilnahmen, an, dass sie in nächster Zeit Renovierungsprojekte planen. Nachdem die Bautätigkeit jahrelang hinter der Nachfrage zurückgeblieben ist, wird in den kommenden Jahren ein erheblicher Bedarf an neuen Wohnungen bestehen. Mit der Verbesserung der wirtschaftlichen Aussichten wird die gewerbliche Tätigkeit zunehmen. Als weltweit größter Anbieter von Bodenbelägen ist Mohawk gut positioniert, um diese Chancen zu nutzen."

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen und entwickelt Produkte, die Wohn- und Geschäftsräume auf der ganzen Welt verschönern. Die vertikal integrierten Herstellungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichböden, Teppichen, Keramikfliesen, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Unsere branchenführenden Innovationen haben Produkte und Technologien hervorgebracht, mit denen sich die Marken des Unternehmens auf dem Markt differenzieren und die allen Anforderungen bei Renovierungen und Neubauten gerecht werden. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten in der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, GH Commercial, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex. In den letzten zehn Jahren hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den Vereinigten Staaten entwickelt.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorangehenden Abschnitten, insbesondere Prognosen zur zukünftigen Unternehmensleistung, zu den Geschäftsaussichten, den Wachstums- und Betriebsstrategien und ähnlichen Angelegenheiten, sowie diejenigen Aussagen, die die Worte "könnten", "sollten", "glaubt", "nimmt an", "erwartet" und "schätzt" oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den "Safe Harbor"-Schutz für zukunftsgerichtete Aussagen, der im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen, da sie auf zahlreichen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die folgenden wichtigen Faktoren können dazu führen, dass die zukünftigen Ergebnisse abweichen: Änderungen der wirtschaftlichen oder branchenbezogenen Bedingungen; Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Frachtkosten, Rohstoffpreisen und anderen Inputkosten; Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen; Energiekosten und -versorgung; Zeitpunkt und Höhe von Investitionen; Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen; Integration von Übernahmen; internationaler Betrieb; Einführung neuer Produkte; Rationalisierung des Betriebs; Steuern und Steuerreform; Produkt- und andere Ansprüche; Rechtsstreitigkeiten; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie; regulatorische und politische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; und andere Risiken, die in den SEC-Berichten und öffentlichen Bekanntmachungen von Mohawk genannt werden.

Telefonkonferenz Freitag, 27. Oktober 2023, um 11:00 Uhr Eastern Time

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Net sales $ 2,766,186 2,917,539 8,522,837 9,086,390 Cost of sales 2,074,179 2,203,878 6,455,479 6,697,404 Gross profit 692,007 713,661 2,067,358 2,388,986 Selling, general and administrative expenses 549,641 523,479 1,646,156 1,510,076 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876,108 695,771 876,108 695,771 Operating income (loss) (733,742 ) (505,589 ) (454,906 ) 183,139 Interest expense 20,144 13,797 60,138 37,337 Other (income), net (8,551 ) (1,242 ) (6,902 ) (1,622 ) Earnings (loss) before income taxes (745,335 ) (518,144 ) (508,142 ) 147,424 Income tax expense 14,954 15,569 70,657 155,193 Net earnings (loss) including noncontrolling interests (760,289 ) (533,713 ) (578,799 ) (7,769 ) Net earnings attributable to noncontrolling interests 170 256 205 440 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (760,459 ) (533,969 ) (579,004 ) (8,209 ) Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (11.94 ) (8.40 ) (9.10 ) (0.13 ) Weighted-average common shares outstanding – basic 63,682 63,534 63,648 63,923 Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (11.94 ) (8.40 ) (9.10 ) (0.13 ) Weighted-average common shares outstanding – diluted 63,682 63,534 63,648 63,923

Other Financial Information Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Net cash provided by operating activities $ 512,034 224,774 1,032,907 427,435 Less: Capital expenditures 127,419 150,044 372,565 430,084 Free cash flow $ 384,615 74,730 660,342 (2,649 ) Depreciation and amortization $ 149,570 153,466 476,112 436,449

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 518,452 326,971 Short-term investments — 110,000 Receivables, net 1,943,147 2,003,261 Inventories 2,519,709 2,900,116 Prepaid expenses and other current assets 523,017 513,981 Total current assets 5,504,325 5,854,329 Property, plant and equipment, net 4,788,825 4,524,536 Right of use operating lease assets 404,477 400,412 Goodwill 1,125,434 1,827,968 Intangible assets, net 854,427 823,100 Deferred income taxes and other non-current assets 461,007 370,689 Total assets $ 13,138,495 13,801,034 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 922,697 1,542,139 Accounts payable and accrued expenses 2,159,499 2,256,097 Current operating lease liabilities 106,378 106,511 Total current liabilities 3,188,574 3,904,747 Long-term debt, less current portion 1,675,590 1,019,984 Non-current operating lease liabilities 314,984 306,617 Deferred income taxes and other long-term liabilities 687,957 744,629 Total liabilities 5,867,105 5,975,977 Total stockholders' equity 7,271,390 7,825,057 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,138,495 13,801,034

Segment Information Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Net sales: Global Ceramic $ 1,091,672 1,096,656 3,306,368 3,319,982 Flooring NA 962,222 1,089,634 2,917,337 3,261,082 Flooring ROW 712,292 731,249 2,299,132 2,505,326 Consolidated net sales $ 2,766,186 2,917,539 $ 8,522,837 9,086,390 Operating income (loss): Global Ceramic $ (355,304 ) (559,706 ) (207,953 ) (305,099 ) Flooring NA (166,973 ) 64,672 (131,787 ) 260,026 Flooring ROW (159,569 ) 45,508 2,590 304,265 Corporate and intersegment eliminations (51,896 ) (56,063 ) (117,756 ) (76,053 ) Consolidated operating income (loss) $ (733,742 ) (505,589 ) (454,906 ) 183,139 Assets: Global Ceramic $ 4,905,861 4,866,822 Flooring NA 3,911,708 4,490,502 Flooring ROW 3,857,628 4,036,675 Corporate and intersegment eliminations 463,298 407,035 Consolidated assets $ 13,138,495 13,801,034

Reconciliation of Net Earnings (Loss) Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (760,459 ) (533,969 ) (579,004 ) (8,209 ) Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47,081 34,460 120,732 38,118 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) 1,401 4,476 1,544 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876,108 695,771 876,108 695,771 Legal settlements, reserves and fees 43,464 45,000 92,476 45,000 Release of indemnification asset (1,890 ) — (2,850 ) 7,324 Income taxes – reversal of uncertain tax position 1,890 — 2,850 (7,324 ) Income taxes – impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles (12,838 ) (10,168 ) (12,838 ) (10,168 ) Income tax effect of adjusting items (19,594 ) (20,487 ) (40,234 ) (23,291 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 173,657 212,008 461,716 738,765 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.72 3.34 7.23 11.56 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,934 63,534 63,883 63,923

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (Amounts in thousands) September 30, 2023 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 922,697 Long-term debt, less current portion 1,675,590 Total debt 2,598,287 Less: Cash and cash equivalents 518,452 Net debt $ 2,079,835

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (Amounts in thousands) December 31,2022 April 1,2023 July 1,2023 September 30,2023 September 30,2023 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ 33,552 80,276 101,214 (760,289 ) (545,247 ) Interest expense 14,601 17,137 22,857 20,144 74,739 Income tax expense 2,917 28,943 26,760 14,954 73,574 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (96 ) (38 ) 3 (170 ) (301 ) Depreciation and amortization(1) 159,014 169,909 156,633 149,570 635,126 EBITDA 209,988 296,227 307,467 (575,791 ) 237,891 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 33,875 8,971 33,682 47,606 124,134 Inventory step-up from purchase accounting 1,218 3,305 1,276 (105 ) 5,694 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — 876,108 876,108 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 9,231 990 48,022 43,464 101,707 Release of indemnification asset (89 ) (857 ) (103 ) (1,890 ) (2,939 ) Adjusted EBITDA $ 254,223 308,636 390,344 389,392 1,342,595 Net debt to adjusted EBITDA 1.5

(1) Includes accelerated depreciation of $15,915 for Q4 2022, $23,019 for Q1 2023, $7,978 for Q2 2023 and ($525) for Q3 2023.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 September 30, 2023 October 1, 2022 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,766,186 2,917,539 8,522,837 9,086,390 Adjustment for constant shipping days 2,473 — 18,829 — Adjustment for constant exchange rates 11,230 — 61,566 — Adjustment for acquisition volume (97,312 ) — (306,349 ) — Adjusted net sales $ 2,682,577 2,917,539 8,296,883 9,086,390

Three Months Ended September 30, 2023 October 1, 2022 Global Ceramic Net sales $ 1,091,672 1,096,656 Adjustment for constant shipping days 2,472 — Adjustment for constant exchange rates 19,362 — Adjustment for acquisition volume (82,571 ) — Adjusted net sales $ 1,030,935 1,096,656 Flooring NA Net sales $ 962,222 1,089,634 Adjustment for acquisition volume (5,233 ) — Adjusted net sales $ 956,989 1,089,634

Flooring ROW Net sales $ 712,292 731,249 Adjustment for constant exchange rates (8,132 ) — Adjustment for acquisition volume (9,509 ) — Adjusted net sales $ 694,651 731,249

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Gross Profit $ 692,007 713,661 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 42,663 30,422 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) 1,401 Adjusted gross profit $ 734,565 745,484

Adjusted gross profit as a percent of net sales 26.6 % 25.6 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Selling, general and administrative expenses $ 549,641 523,479 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (4,420 ) (4,117 ) Legal settlements, reserves and fees (43,464 ) (45,000 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 501,757 474,362

Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.1 % 16.3 %

Reconciliation of Operating Income (loss) to Adjusted Operating Income Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Mohawk Consolidated Operating earnings (loss) $ (733,742 ) (505,589 ) Adjustments to operating earnings (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47,083 34,539 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) 1,401 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876,108 695,771 Legal settlements, reserves and fees 43,464 45,000 Adjusted operating income $ 232,808 271,122

Adjusted operating income as a percent of net sales 8.4 % 9.3 %

Global Ceramic Operating earnings (loss) $ (355,304 ) (559,706 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 17,762 3,366 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 425,232 688,514 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) — Adjusted segment operating income $ 87,585 132,174

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.0 % 12.1 %

Flooring NA Operating income (loss) $ (166,973 ) 64,672 Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 27,323 20,223 Legal settlements and reserves 1,500 — Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up — 1,401 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 215,809 1,407 Adjusted segment operating income $ 77,659 87,703

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.1 % 8.0 %

Flooring ROW Operating income (loss) $ (159,569 ) 45,508 Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,836 10,950 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 235,067 5,850 Adjusted segment operating income $ 77,334 62,308

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.9 % 8.5 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (51,896 ) (56,063 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 162 — Legal settlement, reserves and fees 41,964 45,000 Adjusted segment operating (loss) $ (9,770 ) (11,063 )

Reconciliation of Earnings (Loss) Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Earnings (loss) before income taxes $ (745,335 ) (518,144 ) Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests (170 ) (256 ) Adjustments to earnings (loss) including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47,081 34,460 Inventory step-up from purchase accounting (105 ) 1,401 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876,108 695,771 Legal settlements, reserves and fees 43,464 45,000 Release of indemnification asset (1,890 ) — Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 219,153 258,232

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (Amounts in thousands) September 30, 2023 October 1, 2022 Income tax expense $ 14,954 15,569 Income taxes – reversal of uncertain tax position (1,890 ) — Income tax effect on impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 12,838 10,168 Income tax effect of adjusting items 19,594 20,487 Adjusted income tax expense $ 45,496 46,224 Adjusted income tax rate 20.8 % 17.9 %



Das Unternehmen ergänzt den in Übereinstimmung mit US-GAAP erstellten und dargestellten verkürzten Konzernabschluss um bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl betrachtet werden und ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen, wenn sie mit der entsprechenden US-GAAP-Kennzahl abgeglichen werden, seinen Anlegern wie folgt helfen: Nicht-GAAP-konforme Umsatzkennzahlen, die bei der Ermittlung von Wachstumstrends und beim Vergleich von Umsätzen mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen, und nicht-GAAP-konforme Profitabilitätskennzahlen, die beim Verständnis der langfristigen Rentabilitätstrends des Unternehmens und beim Vergleich seiner Gewinne mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen.



Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Umsatzkennzahlen aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen, mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von Übernahmen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen oder nicht mit ihr in Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgenommen sind, gehören: Restrukturierungs-, Übernahme- und Integrationskosten sowie sonstige Kosten, Rechtsvergleiche, Rückstellungen und Gebühren, abzüglich Versicherungserlöse, Wertminderung von Firmenwerten und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer, Bilanzierung von Übernahmen, einschließlich der Aufstockung von Vorräten aus der Bilanzierung von Übernahmen, Auflösung von Entschädigungsansprüchen und die Auflösung unsicherer Steuerpositionen.

