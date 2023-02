Mohawk Industries gibt Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 bekannt

CALHOUN, Georgia, Feb. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) hat heute für das vierte Quartal 2022 einen Nettogewinn von 33 Mio. USD und einen verwässerten Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,52 USD bekanntgegeben. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 84 Mio. USD und der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 1,32 USD, ohne Berücksichtigung von Umstrukturierungs-, Übernahme- und anderen Kosten. Der Nettoumsatz für das vierte Quartal 2022 belief sich auf 2,7 Mrd. USD, was einem Rückgang von 4,0 % wie berichtet und 1,3 % auf Basis konstanter Wechselkurse und Tage entspricht. Im vierten Quartal 2021 lag der Nettoumsatz bei 2,8 Mrd. USD, der Nettogewinn bei 189 Mio. USD und der Gewinn pro Aktie bei 2,80 USD. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 199 Mio. USD und der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 2,95 USD, ohne Berücksichtigung von Umstrukturierungs-, Übernahme- und anderen Kosten.



Für die zwölf Monate zum 31. Dezember 2022 betrugen der Nettogewinn und der Gewinn pro Aktie 25 Mio. USD bzw. 0,39 USD. Der bereinigte Nettogewinn ohne Berücksichtigung von Umstrukturierungs-, Übernahme- und anderen Kosten betrug 823 Mio. USD und der bereinigte Gewinn je Aktie 12,85 USD. Für das Gesamtjahr 2022 betrug der Nettoumsatz ungefähr 11,7 Mio. USD, was einem Anstieg von 4,8 % gegenüber dem Vorjahreswert wie berichtet oder 8,8 % auf Basis konstanter Wechselkurse und Tage entspricht. Für das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2021 lag der Nettoumsatz bei ungefähr 11,2 Mrd. USD, der Nettogewinn bei 1.033 Mio. USD und der Gewinn pro Aktie bei 14,94 USD; ohne Restrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten lagen der bereinigte Nettogewinn und bereinigten der Gewinn pro Aktie bei 1.027 Mio. USD bzw. 14,86 USD.

Jeffrey S. Lorberbaum, Chairman und CEO von Mohawk Industries, kommentierte die Ergebnisse für das Gesamtjahr und das vierte Quartal wie folgt: "Nach einem starken Beginn im Jahr 2022 ging der US-Immobilienmarkt unter dem Druck steigender Zinsen und hoher Inflation zurück. In Europa stiegen die Energie- und die Gesamtinflation an, und die Verbraucher schränkten ihre Ermessensausgaben ein, um für die notwendigen Dinge bezahlen zu können. Aufgrund geringerer Hausverkäufe und Renovierungsarbeiten in der zweiten Jahreshälfte ging der Absatz von Bodenbelägen zurück. Während des gesamten Jahres übertraf die gewerbliche Neu- und Umbautätigkeit die des Wohnungsbaus."

Mohawk schloss das Jahr 2022 mit einer starken Bilanz, einem niedrigen Nettoverschuldungsgrad von 1,3 x EBITDA und einer verfügbaren Liquidität von mehr als 1,8 Mrd. USD an, um das aktuelle Umfeld zu meistern und die langfristigen Ergebnisse zu optimieren. Im Laufe des Jahres 2022 erwarben wir 5 kleine Zusatzgeschäfte, die den Umfang unseres Produktangebots und unseres Vertriebs erweitern. In diesem Monat haben wir die Übernahme von Elizabeth, einem führenden brasilianischen Keramikhersteller, abgeschlossen, und wir warten auf die behördliche Genehmigung für unsere Übernahme von Vitromex in Mexiko. Sowohl Vitromex als auch Elizabeth werden unsere lokalen Marktpositionen nahezu verdoppeln, unseren Kundenstamm und unser Produktangebot erweitern und unsere Produktionskapazitäten verbessern.

Unsere Umsätze im vierten Quartal wurden durch Preiserhöhungen und die Stärke des gewerblichen Vertriebskanals angetrieben, der weiterhin von den laufenden Umgestaltungs- und Neubauprojekten profitierte. Die Umsätze in allen unseren Geschäftsbereichen entwickelten sich in diesem Quartal langsamer als erwartet, da der Absatz von Bodenbelägen im Wohnbereich aufgrund steigender Zinssätze, rückläufiger Hausverkäufe und eines geringeren Verbrauchervertrauens zurückging. Infolgedessen verringerten unsere Kunden ihre Lagerbestände, und die Verbraucher reduzierten ihre Ausgaben für Renovierungen. Als Reaktion darauf reduzierten wir die Produktionsraten und verringerten unsere Lagerbestände, was die nicht absorbierten Gemeinkosten erhöhte. Wir haben die Ausgaben im gesamten Unternehmen gekürzt, obwohl die Inflation viele unserer Initiativen kompensiert hat. Sowohl im Segment Flooring North America als auch im Segment Flooring Rest of the World führen wir in bestimmten Bereichen Restrukturierungsmaßnahmen durch, um unsere Aktivitäten an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen. Wir haben unsere geplanten Investitionen reduziert, bis wir mehr Sicherheit auf unseren Märkten auf der ganzen Welt haben. Im Laufe des Quartals begannen die Energie- und Materialkosten weltweit zu sinken, was sich positiv auf unsere künftigen Ergebnisse auswirken dürfte.

Für das vierte Quartal verzeichnete das Segment Global Ceramic einen Anstieg des Nettoumsatzes um 4,0 % bzw. 5,2 % auf Basis konstanter Wechselkurse und Tage. Die operative Marge des Segments betrug 7,0 % (wie berichtet) bzw. 7,1 % auf bereinigter Basis, was auf eine verbesserte Preisgestaltung und einen verbesserten Produktmix sowie auf Produktivitätssteigerungen zurückzuführen ist, die teilweise durch Inflation und geringere Absatzmengen ausgeglichen wurden. Da die Umsätze im Bereich des Wohnungsumbaus im Quartal nachließen, profitierten die Umsätze und Erträge des Segments von einem höheren Anteil an Wohnungsneubauten und gewerblichen Verkäufen als im Gesamtgeschäft von Mohawk. Die Energie- und Transportkosten sind rückläufig, was sich positiv auf unsere Gewinnspannen auswirkt, da diese Kosten durch unser Inventar fließen. In den USA stiegen sowohl der Keramikabsatz als auch das Volumen aufgrund unseres Premium-Produktangebots, Preiserhöhungen und des wachsenden Geschäfts mit Arbeitsplatten. Um das zusätzliche Wachstum unserer Quarz-Arbeitsplattenverkäufe zu unterstützen, werden wir bis zum Ende dieses Jahres zusätzliche Produktionskapazitäten schaffen. Unser Keramikgeschäft in Europa steht weiterhin unter Druck, da die Nachfrage nachlässt, die Kunden ihre Lagerbestände abbauen und die Inflation steigt. Unsere Kosten in Europa wurden durch die Spitzenenergiepreise im dritten Quartal und die Verringerung der Anlagenmengen aufgrund vorübergehender Stilllegungen beeinträchtigt. Die Erdgaspreise sind erheblich gesunken, doch könnten sich Störungen auf die künftigen Kosten auswirken. Wir schließen den Ausbau unserer großen Porzellanplattenproduktion in Italien ab, um das weitere Wachstum zu unterstützen und unser Styling zu verbessern. Sowohl in Mexiko als auch in Brasilien gingen die Umsätze im Quartal zurück, da die Inflation und die steigenden Zinsen die Nachfrage nach Wohnimmobilien dämpften. Wir rechnen mit einer anhaltenden kurzfristigen Schwäche und haben das Produktionsniveau in beiden Ländern gesenkt.

Im vierten Quartal verringerte sich der Nettoumsatz des Segments Flooring Rest of the World um 9,9 % (wie berichtet) bzw. um 1,9 % auf Basis konstanter Wechselkurse und Tage. Die operative Marge des Segments betrug 5,0 % (wie berichtet) bzw. 7,7 % auf bereinigter Basis, was auf eine günstige Preisgestaltung und einen vorteilhaften Produktmix zurückzuführen ist, die durch Inflation, geringere Absatzmengen und vorübergehende Betriebsstilllegungen ausgeglichen wurden. Die Erdgaspreise in Europa erreichten im dritten Quartal ein neues Rekordhoch, was unsere Material- und Produktionskosten in die Höhe trieb. Seit Anfang 2023 sind die Gaspreise deutlich gesunken, und die Materialkosten dürften folgen. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Optimierung des Volumens durch gezielte Werbeaktionen und die Kontrolle der Kosten, bis sich das Geschäft verbessert. Im Laufe des Quartals verzeichneten unsere europäischen Bodenbelagskategorien erhebliche Volumenrückgänge, da viele Renovierungsprojekte im Wohnbereich verschoben wurden, da die Inflation die Ermessensausgaben der Verbraucher schmälerte. Der Absatz von Vinylplatten übertraf unsere anderen Bodenbelagskategorien, da die Verbraucher sich für preisgünstigere Alternativen entschieden. Wir bauen unser Angebot an starren LVT aus, da es den flexiblen Produkten Anteile abnimmt. Wir erweitern bestehende Betriebe und fügen eine neue Produktion von starren Produkten hinzu, die kleinere Mengen mit zusätzlichen patentierten Merkmalen herstellt. Wir werden die flexiblen LVT-Produkte für den Wohnbereich auslaufen lassen und die entsprechende Produktion einstellen. Die Gesamtkosten dieser neuen Umstrukturierungsinitiative belaufen sich auf ca. 45 Mio. USD, wobei die Barkosten ca. 7,5 Mio. USD betragen, was zu jährlichen Kosteneinsparungen in Höhe von 15 Mio. USD und einer erheblichen Umsatzsteigerung führt. Unser Geschäft mit Dämmstoffen wächst, da das Energiesparen immer mehr an Bedeutung gewinnt und die Anforderungen an Gebäude gestiegen sind. Im Zuge der Inbetriebnahme unseres neuen Werks bauen wir unseren Verkauf und Vertrieb von Dämmstoffen im Vereinigten Königreich aus. Unser Plattengeschäft stand unter dem gleichen Druck wie unsere anderen Kategorien, nämlich einer nachlassenden Nachfrage und steigenden Materialpreisen. Unsere Geschäfte in Australien und Neuseeland verlangsamen sich zusammen mit der lokalen Wirtschaft, da Inflation und Hypothekenzinsen den Absatz von Bodenbelägen beeinträchtigen. In diesem Markt haben wir zusätzliche Preiserhöhungen angekündigt und führen gezielte Werbeaktionen durch, um unseren Absatz zu maximieren.

Im vierten Quartal sank der Umsatz des Segments Flooring North America um 6,8 %. Das Segment verzeichnete eine negative operative Marge von 3,1 % (wie berichtet), was auf bereinigter Basis in etwa dem Break-even entspricht. Dies ist das Ergebnis einer günstigen Preisgestaltung und eines vorteilhaften Produktmixes, die durch Inflation, vorübergehende Betriebsstillegungen und geringere Mengen ausgeglichen wurden. Der Umsatz des Segments verlangsamte sich in diesem Quartal schneller als erwartet, was in erster Linie auf Rückgänge im Privatkundengeschäft, den Verkauf von Teppichen und den Abbau von Kundenbeständen zurückzuführen ist. Das Ergebnis des Segments wurde durch geringere Umsätze, den Verbrauch teurerer Materialien, den Abbau von Lagerbeständen und vorübergehende Betriebsstillegungen gedrückt. Als Reaktion auf die schwächeren Marktbedingungen schließen wir unsere angekündigten Umstrukturierungsmaßnahmen ab, verschieben Kapitalprojekte und reduzieren diskretionäre Ausgaben. Die Senkung der Energie- und Materialkosten dürfte sich im zweiten Quartal als Rückenwind erweisen. Unser kommerzielles Geschäft ist weiterhin solide, da die Umbau- und Neubauprojekte fortgesetzt werden. Das Mehrfamilienhaussegment war der stärkste Bereich im Wohnungsbau, und wir werden unsere Ressourcen neu ausrichten, um uns stärker auf diesen Sektor zu konzentrieren. Unsere Umsätze im Bereich von widerstandsfähigen Produkten stiegen in diesem Quartal, da wir unsere WetProtect- und antimikrobiellen Technologien zur Differenzierung unserer Kollektionen eingesetzt haben. Die erste Phase unserer neuen LVT-Anlage an der Westküste läuft auf dem erwarteten Niveau, und wir bereiten neue Technologien vor, die die Kosten senken und zusätzliche Differenzierungsmerkmale bieten werden. Unser Umsatz mit Premium-Laminaten wurde durch die Verlangsamung des Kundenverkehrs im Einzelhandels und die Anpassung der Kundenbestände beeinträchtigt. Unsere neue Laminatproduktionslinie, die im vergangenen Jahr in Betrieb genommen wurde, läuft auf dem geplanten Niveau und wird unsere nächste Generation von Merkmalen liefern.

Die Bodenbelagsbranche wird durch höhere Zinssätze, anhaltende Inflation und geringes Verbrauchervertrauen gebremst. Tiefe und Dauer dieses Zyklus sind nur begrenzt erkennbar, und die Bedingungen sind weltweit unterschiedlich. Mohawk hat in der Vergangenheit bewiesen, dass das Unternehmen diese Abschwünge durch die proaktive Durchführung der erforderlichen Maßnahmen bewältigen kann. Wir passen unser Geschäft an die aktuellen Bedingungen an, indem wir das Produktionsniveau, die Lagerbestände, die Kostenstrukturen und die Investitionsausgaben reduzieren. Wir führen sowohl im Segment Flooring North America als auch im Segment Flooring Rest of the World Restrukturierungsmaßnahmen durch, um die Betriebsabläufe zu straffen, die Vertriebsgemeinkosten zu reduzieren und kostenintensive Vermögenswerte zu rationalisieren. Im ersten Quartal 2023 erwarten wir aufgrund des niedrigen Branchenvolumens einen stärkeren Druck auf unsere Preise und unseren Produktmix. Unsere Lagerkosten bleiben in den meisten Produktkategorien aufgrund der höheren Material- und Energiekosten, die wir in früheren Zeiträumen hatten, erhöht. Außerdem werden wir die Produktion im ersten Quartal nicht wie üblich erhöhen, um uns auf die künftige Nachfrage vorzubereiten, was unsere nicht absorbierten Kosten erhöht. Die Energiekosten sind gesunken, was unseren globalen Gewinnspannen zugute kommen dürfte, wenn unsere Bestände umgeschlagen werden. Unsere Ergebnisse für das zweite Quartal dürften sich aufgrund des saisonal bedingten höheren Umsatzes, der gesteigerten Produktion und der niedrigeren Materialkosten im Vergleich zum Vorquartal stärker verbessern. Deutlich niedrigere Energiekosten in Europa dürften die Verbraucherausgaben, die diskretionären Käufe und die Nachfrage nach Bodenbelägen steigern. Wir richten unsere Vertriebsteams auf die Kanäle aus, die im aktuellen Umfeld besser abschneiden. Wir führen innovative neue Kollektionen und Merchandising ein und nutzen gezielte Werbeaktionen, um den Absatz zu steigern. In Anbetracht dieser Faktoren erwarten wir für das erste Quartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,24 bis 1,34 USD, ohne Berücksichtigung etwaiger Restrukturierungs-, Übernahme- oder anderer Kosten.

Auf der ganzen Welt wird die langfristige Nachfrage nach Wohnraum erhebliche Investitionen in den Neubau und die Renovierung erfordern. Mohawk ist mit einer umfassenden Palette innovativer Produkte, einem branchenführenden Vertrieb und einer starken Position in allen Vertriebskanälen einzigartig positioniert. Wir führen derzeit strukturelle Veränderungen durch, um die Herausforderungen der Branche zu meistern und gleichzeitig unsere zukünftigen Ergebnisse zu optimieren. Während wir den derzeitigen Konjunkturzyklus bewältigen, arbeiten wir mit einer langfristigen Perspektive und erweitern unsere Kapazitäten in Bereichen, in denen wir das größte Wachstumspotenzial haben, wenn sich die Märkte erholen, einschließlich LVT, Laminat, Quarz-Arbeitsplatten, Porzellanplatten und Isolierung. Wir gehen davon aus, dass wir aus diesem Abschwung gestärkt hervorgehen werden, da wir von unseren Ergänzungsübernahmen, verbesserten Marktpositionen in Brasilien und Mexiko und der strategischen Expansion unserer wachstumsstarken Produktkategorien profitieren. Unsere Bilanz ist gut aufgestellt, um den aktuellen Zyklus zu bewältigen und künftiges Wachstum und Rentabilität zu fördern.

Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen, der Produkte entwickelt, die Wohn- und Geschäftsräume auf der ganzen Welt verschönern. Die vertikal integrierten Fertigungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichen/Matten, Teppich-, Fliesen-, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und die alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten in der Branche. Sie umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin. In den letzten zehn Jahren hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den Vereinigten Staaten entwickelt.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorangehenden Abschnitten, insbesondere Prognosen zur zukünftigen Unternehmensleistung, zu den Geschäftsaussichten, den Wachstums- und Betriebsstrategien und ähnlichen Angelegenheiten, sowie diejenigen Aussagen, die die Worte "könnten", "sollten", "glaubt", "nimmt an", "erwartet" und "schätzt" oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den "Safe Harbor"-Schutz für zukunftsgerichtete Aussagen, der im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten ist. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die folgenden wichtigen Faktoren können dazu führen, dass die zukünftigen Ergebnisse abweichen: Änderungen der wirtschaftlichen oder branchenbezogenen Bedingungen; Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Frachtkosten, Rohstoffpreisen und anderen Inputkosten; Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen; Energiekosten und -versorgung; Zeitpunkt und Höhe von Investitionen; Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen; Integration von Übernahmen; internationaler Betrieb; Einführung neuer Produkte; Rationalisierung des Betriebs; Steuern und Steuerreform; Produkt- und andere Ansprüche; Rechtsstreitigkeiten; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie; regulatorische und politische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; und andere Risiken, die in den SEC-Berichten und öffentlichen Bekanntmachungen von Mohawk genannt werden.

Um an der Telefonkonferenz über das Internet teilzunehmen, besuchen Sie bitte https://ir.mohawkind.com/events/event-details/q4-2022-mohawk-industries-inc-earnings-conference-call . Um an der Telefonkonferenz über ein Telefon teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte im Voraus unter https://dpregister.com/sreg/10174405/f5843bf1fd , um eine persönliche Identifikationsnummer zu erhalten, oder wählen Sie am Tag der Telefonkonferenz die Nummer 1-833-630-1962 für die USA/Kanada und 1-412-317-1843 für internationale/lokale Anrufer. Eine Aufzeichnung ist bis zum 10. März 2023 unter der Rufnummer 1-877-344-7529 für Anrufe aus den USA/Kanada und 1-412-317-0088 für Anrufe aus dem Ausland/lokale Anrufe verfügbar, wobei der Zugangscode 7424780 eingegeben werden muss.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN (ungeprüft) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2022 December 31, 2021 December 31, 2022 December 31, 2021 Net sales $ 2,650,675 2,760,737 11,737,065 11,200,613 Cost of sales 2,096,235 2,023,294 8,793,639 7,931,879 Gross profit 554,440 737,443 2,943,426 3,268,734 Selling, general and administrative expenses 493,362 484,345 2,003,438 1,933,723 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles - - 695,771 - Operating income 61,078 253,098 244,217 1,335,011 Interest expense 14,601 12,169 51,938 57,252 Other expense (income), net 10,008 1,140 8,386 (12,234 ) Earnings before income taxes 36,469 239,789 183,893 1,289,993 Income tax expense 2,917 50,689 158,110 256,445 Net earnings including noncontrolling interests 33,552 189,100 25,783 1,033,548 Net earnings attributable to noncontrolling interests 96 11 536 389 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 33,456 189,089 25,247 1,033,159 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.53 2.81 0.40 15.01 Weighted-average common shares outstanding - basic 63,534 67,209 63,826 68,852 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.52 2.80 0.39 14.94 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,792 67,535 64,062 69,145 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 241,718 212,384 669,153 1,309,119 Less: Capital expenditures 150,658 300,941 580,742 676,120 Free cash flow $ 91,060 (88,557 ) 88,411 632,999 Depreciation and amortization $ 159,014 143,411 595,464 591,711





Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) December 31, 2022 December 31, 2021 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 509,623 268,895 Short-term investments 158,000 323,000 Receivables, net 1,904,786 1,839,985 Inventories 2,793,765 2,391,672 Prepaid expenses and other current assets 528,925 414,805 Total current assets 5,895,099 5,238,357 Property, plant and equipment, net 4,661,178 4,636,865 Right of use operating lease assets 387,816 389,967 Goodwill 1,927,759 2,607,909 Intangible assets, net 857,948 899,980 Deferred income taxes and other non-current assets 390,632 451,439 Total assets $ 14,120,432 14,224,517 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 840,571 624,503 Accounts payable and accrued expenses 2,124,448 2,217,418 Current operating lease liabilities 105,266 104,434 Total current liabilities 3,070,285 2,946,355 Long-term debt, less current portion 1,978,563 1,700,282 Non-current operating lease liabilities 296,136 297,390 Deferred income taxes and other long-term liabilities 757,534 852,274 Total liabilities 6,102,518 5,796,301 Total stockholders' equity 8,017,914 8,428,216 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,120,432 14,224,517





Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2022 December 31, 2021 December 31, 2022 December 31, 2021 Net sales: Global Ceramic $ 987,699 949,501 4,307,681 3,917,319 Flooring NA 945,959 1,015,513 4,207,041 4,116,405 Flooring ROW 717,017 795,723 3,222,343 3,166,889 Consolidated net sales $ 2,650,675 2,760,737 11,737,065 11,200,613 Operating income (loss): Global Ceramic $ 69,033 60,000 (236,066 ) 403,135 Flooring NA (28,950 ) 91,711 231,076 407,577 Flooring ROW 35,902 114,339 340,167 571,126 Corporate and intersegment eliminations (14,907 ) (12,952 ) (90,960 ) (46,827 ) Consolidated operating income $ 61,078 253,098 244,217 1,335,011 Assets: Global Ceramic $ 4,841,310 5,160,776 Flooring NA 4,299,360 4,125,960 Flooring ROW 4,275,519 4,361,741 Corporate and intersegment eliminations 704,243 576,040 Consolidated assets $ 14,120,432 14,224,517





(Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 December 31, 2022 December 31, 2021 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 33,456 189,089 25,247 1,033,159 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 49,701 4,558 87,819 23,118 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,218 1,067 2,762 1,749 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles - - 695,771 - Resolution of foreign non-income tax contingencies - - - (6,211 ) Income tax effect on resolution of foreign non-income tax contingencies - - - 2,302 One-time tax planning election - 4,568 - (22,163 ) Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 9,231 (1) - 54,231 - Release of indemnification asset - - 7,324 - Income taxes - reversal of uncertain tax position - - (7,324 ) - Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles - - (10,168 ) - Income tax effect of adjusting items (9,245 ) (309 ) (32,536 ) (4,626 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 84,361 198,973 823,126 1,027,328 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.32 2.95 12.85 14.86 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,792 67,535 64,062 69,145 (1)Das Unternehmen hat mit den Klägern eine Vereinbarung zur Beilegung der Wertpapier-Sammelklage, die ursprünglich am 3. Januar 2020 beim United States District Court for the Northern District of Georgia eingereicht wurde, in Höhe von 60 Millionen USD getroffen, wovon ein erheblicher Teil durch eine Versicherung abgedeckt ist, zusätzlich zu den Anwaltskosten und anderen Kosten.





Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments (Amounts in thousands) December 31, 2022 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 840,571 Long-term debt, less current portion 1,978,563 Total debt 2,819,134 Less: Cash and cash equivalents 509,623 Net debt 2,309,511 Less: Short-term investments 158,000 Net debt less short-term investments $ 2,151,511





Reconciliation of Net Earnings (Loss) to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended April 2,2022 July 2,2022 October 1, 2022 December 31, 2022 December 31, 2022 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ 245,434 280,510 (533,713 ) 33,552 25,783 Interest expense 11,481 12,059 13,797 14,601 51,938 Income tax expense 61,448 78,176 15,569 2,917 158,110 Net earnings attributable to noncontrolling interests (105 ) (79 ) (256 ) (96 ) (536 ) Depreciation and amortization(1) 141,415 141,569 153,466 159,014 595,464 EBITDA 459,673 512,235 (351,137 ) 209,988 830,759 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,857 1,801 21,375 33,786 58,819 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 143 1,401 1,218 2,762 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles - - 695,771 - 695,771 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds - - 45,000 9,231 54,231 Release of indemnification asset 7,324 - - - 7,324 Adjusted EBITDA $ 468,854 514,179 412,410 254,223 1,649,666 Net debt less short-term investments to adjusted EBITDA 1.3 (1)Includes accelerated depreciation of $13,085 for Q3 2022 and $15,915 for Q4 2022.





Reconciliation of Net Sales to Net Sales on Constant Shipping Days and on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 December 31, 2022 December 31, 2021 Net sales $ 2,650,675 2,760,737 11,737,065 11,200,613 Adjustment to net sales on constant shipping days (9,529 ) - 39,786 - Adjustment to net sales on a constant exchange rate 84,299 - 411,649 - Net sales on constant shipping days and on a constant exchange rate $ 2,725,445 2,760,737 12,188,500 11,200,613





Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days and on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2022 December 31, 2021 Net sales $ 987,699 949,501 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 3,412 - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 7,838 - Segment net sales on constant shipping days and on a constant exchange rate $ 998,949 949,501





Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days and on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2022 December 31, 2021 Net sales $ 717,017 795,723 Adjustment to segment net sales on constant shipping days (12,941 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 76,461 - Segment net sales on constant shipping days and on a constant exchange rate $ 780,537 795,723





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Gross Profit $ 554,440 737,443 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 39,159 2,363 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,218 1,067 Adjusted gross profit $ 594,817 740,873





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Selling, general and administrative expenses $ 493,362 484,345 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (8,480 ) (2,238 ) Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds (9,231 ) - Adjusted selling, general and administrative expenses $ 475,651 482,107





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Operating income $ 61,078 253,098 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47,639 4,601 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,218 1,067 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 9,231 - Adjusted operating income $ 119,166 258,766





Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2022 December 31, 2021 Operating income $ 69,033 60,000 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,054 416 Adjusted segment operating income $ 70,087 60,416





Reconciliation of Segment Operating (Loss) Income to Adjusted Segment Operating (Loss) Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA December 31, 2022 December 31, 2021 Operating (loss) income $ (28,950 ) 91,711 Adjustments to segment operating (loss) income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 28,174 1,146 Adjusted segment operating (loss) income $ (776 ) 92,857





Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2022 December 31, 2021 Operating income $ 35,902 114,339 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 18,411 2,022 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,218 1,067 Adjusted segment operating income $ 55,531 117,428





Reconciliation of Segment Operating (Loss) to Adjusted Segment Operating (Loss) (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended Corporate and intersegment eliminations December 31, 2022 December 31, 2021 December 31, 2022 December 31, 2021 Operating (loss) $ (14,907 ) (12,952 ) (90,960 ) (46,827 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs - 1,017 - 1,212 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 9,231 - 54,231 - Adjusted segment operating (loss) $ (5,676 ) (11,935 ) (36,729 ) (45,615 )





Reconciliation of Other Expense, net to Adjusted Other Expense, net (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Other expense, net $ 10,008 1,140 Adjustments to other expense: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (2,062 ) 43 Adjusted other expense, net $ 7,946 1,183





Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Earnings before income taxes $ 36,469 239,789 Net earnings attributable to noncontrolling interests (96 ) (11 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 49,701 4,558 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,218 1,067 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 9,231 - Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 96,523 245,403





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Income tax expense $ 2,917 50,689 One-time tax planning election - (4,568 ) Income tax effect of adjusting items 9,245 309 Adjusted income tax expense $ 12,162 46,430 Adjusted income tax rate 12.6 % 18.9 %

Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der in Übereinstimmung mit den US GAAP erstellt und präsentiert wird, um bestimmte nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl berücksichtigt werden. Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen, wenn sie mit der entsprechenden US-GAAP-Kennzahl abgeglichen werden, seinen Anlegern wie folgt helfen: Nicht-GAAP-konforme Umsatzkennzahlen, die bei der Ermittlung von Wachstumstrends und beim Vergleich von Umsätzen mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen, und nicht-GAAP-konforme Profitabilitätskennzahlen, die beim Verständnis der langfristigen Rentabilitätstrends des Unternehmens und beim Vergleich seiner Gewinne mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den Posten, die in den nicht-GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens nicht enthalten sind, gehören: Fremdwährungstransaktionen und Umrechnung.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen oder nicht mit ihr in Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgenommen sind, gehören: Restrukturierungs-, Übernahme- und Integrationskosten sowie sonstige Kosten, Rechtsvergleiche, Rückstellungen und Gebühren, abzüglich Versicherungserlöse, Wertminderung von Firmenwerten und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer, Bilanzierung von Übernahmen, einschließlich der Aufstockung von Vorräten, Auflösung von Entschädigungsansprüchen und die Auflösung unsicherer Steuerpositionen.