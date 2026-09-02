Mohawk Industries Aktie
WKN: 885067 / ISIN: US6081901042
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02.09.2026 13:35:01
Mohawk Industries Insider Sells 1,000 Shares for $139,480
Suzanne L. Helen, a Possible Member of Group at Mohawk Industries (NYSE:MHK), disclosed a sale of 1,000 shares of common stock on Aug. 14, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Mohawk Industries is a global leader specializing in the manufacturing, sourcing, distribution, and marketing of diverse flooring solutions. The company serves both residential and commercial clients for new construction and renovation projects across the United States, Europe, Russia, and other international territories.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($139.48); post-transaction value based on Aug. 14, 2026, market close ($140.10).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Mohawk Industries Inc.
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01.08.26
|GNW-News: Mohawk Industries gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt (dpa-AFX)
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29.07.26
|Ausblick: Mohawk Industries legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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15.07.26
|Erste Schätzungen: Mohawk Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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02.07.26
|GNW-News: Mohawk Industries, Inc. lädt Sie zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals ein (dpa-AFX)
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02.05.26
|GNW-News: Mohawk Industries legt Ergebnisse für das erste Quartal 2026 vor (dpa-AFX)
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29.04.26
|Ausblick: Mohawk Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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15.04.26
|Erste Schätzungen: Mohawk Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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03.04.26
|GNW-News: Mohawk Industries, Inc. stellt Ergebnisse für das erste Quartal in einer Webkonferenz vor (dpa-AFX)
Analysen zu Mohawk Industries Inc.
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