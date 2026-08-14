Mohit Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mohit Industries hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,21 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,300 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 248,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 322,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at