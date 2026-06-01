Mohite Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mohite Industries stellte am 30.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,02 INR gegenüber -0,020 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Mohite Industries im vergangenen Quartal 302,5 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mohite Industries 350,6 Millionen INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,180 INR beziffert. Im Vorjahr waren 0,270 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,05 Prozent auf 1,53 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at