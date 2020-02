Mohring kündigt Rückzug als Thüringer CDU-Chef schon für März an

FRANKFURT (Dow Jones)--Mike Mohring will Anfang März nicht nur sein Amt als Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag aufgeben, sondern auch als CDU-Chef des Landes zurücktreten. "Ich bin mit dem klaren Versprechen angetreten, Rot-Rot-Grün in Thüringen zu beenden und nicht zu verlängern", sagte Mohring der Bild am Sonntag. "Jetzt steht eine wie auch immer geartete vertragliche Vereinbarung für eine Tolerierung einer rot-rot-grünen Regierung durch die CDU im Raum. Das ist das Gegenteil unseres zentralen Wahlversprechens. Deswegen gebe ich parallel zur Wahl des neuen Fraktionsvorstands auch mein Amt als Parteivorsitzender der CDU Thüringen zurück." Er selbst habe nach der Landtagswahl für einen "Konsens im Land" geworben und im Januar "die Idee einer Projektregierung auf Augenhöhe" unterstützt: "Alles wurde hysterisch abgelehnt." Die CDU will am 2. März einen neuen Fraktionsvorstand wählen.

February 23, 2020 04:59 ET (09:59 GMT)