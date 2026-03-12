|
12.03.2026 06:31:29
moi: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
moi hat am 11.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,37 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,120 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 1,73 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,67 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 7,28 JPY gegenüber 1,99 JPY je Aktie im Vorjahr.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat moi 6,69 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.