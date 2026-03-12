moi: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

moi hat am 11.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,37 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,120 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1,73 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,67 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 7,28 JPY gegenüber 1,99 JPY je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat moi 6,69 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at