moi: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

moi hat am 10.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,72 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,11 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat moi 1,65 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,66 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at