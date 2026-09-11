moi: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

moi äußerte sich am 10.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 3,60 JPY gegenüber 1,00 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 1,57 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem moi 1,70 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at