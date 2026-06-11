moi zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

moi ließ sich am 10.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat moi die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,46 JPY, nach 3,93 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 1,61 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at