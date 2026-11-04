04.11.2026 06:31:28

MOIL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MOIL veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,04 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MOIL ein EPS von 3,46 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,69 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MOIL einen Umsatz von 3,48 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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