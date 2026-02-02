MOIL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MOIL hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,60 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,13 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,67 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,60 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at