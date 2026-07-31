MOIL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MOIL hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,31 INR. Im Vorjahresviertel hatte MOIL 2,53 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,71 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at