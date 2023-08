MOL Hungarian Oil and Gas A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MOL Hungarian Oil and Gas A hat am 04.08.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,28 Prozent auf 1 960,80 Milliarden HUF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 491,00 Milliarden HUF in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 28,23 HUF gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1 823,78 Milliarden HUF geschätzt.

