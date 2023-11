MOL Hungarian Oil and Gas A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MOL Hungarian Oil and Gas A lud am 10.11.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete.

MOL Hungarian Oil and Gas A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,27 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,311 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 6,18 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at