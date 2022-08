MOL Hungarian Oil and Gas A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MOL Hungarian Oil and Gas A lud am 05.08.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 73,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.491,00 Milliarden HUF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.434,86 Milliarden HUF in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 217,58 HUF ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 2.513,40 Milliarden HUF erwartet.

Redaktion finanzen.at