MOL Hungarian Oil and Gas A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MOL Hungarian Oil and Gas A veröffentlichte am 16.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,87 Prozent auf 6,46 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,176 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 6,23 Milliarden USD ausgegangen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,877 USD und einen Umsatz von 23,99 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at