MOL Hungarian Oil and Gas A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MOL Hungarian Oil and Gas A lud am 10.11.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2 567,86 Milliarden HUF – eine Minderung von 10,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2 880,07 Milliarden HUF eingefahren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 226,03 HUF prognostiziert, während der Umsatz bei 2 237,92 Milliarden HUF erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at