MOL Hungarian Oil and Gas A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MOL Hungarian Oil and Gas A hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,53 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MOL Hungarian Oil and Gas A einen Umsatz von 6,70 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at