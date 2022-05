MOL Hungarian Oil and Gas A präsentierte Quartalsergebnisse

MOL Hungarian Oil and Gas A präsentierte am 06.05.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,397 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MOL Hungarian Oil and Gas A ein EPS von 0,221 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,55 Prozent auf 5,35 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,123 USD sowie einem Umsatz von 4,86 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at