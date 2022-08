MOL Hungarian Oil and Gas A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MOL Hungarian Oil and Gas A lud am 05.08.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete.

Das vergangene Quartal hat MOL Hungarian Oil and Gas A mit einem Umsatz von insgesamt 6,42 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 34,68 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,345 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 6,37 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at