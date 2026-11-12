MOL Hungarian Oil and Gas A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MOL Hungarian Oil and Gas A hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 394,97 HUF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MOL Hungarian Oil and Gas A 148,78 HUF je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat MOL Hungarian Oil and Gas A mit einem Umsatz von insgesamt 3 002,52 Milliarden HUF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 267,57 Milliarden HUF erwirtschaftet worden waren, um 32,41 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at