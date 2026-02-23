23.02.2026 06:31:29

MOL Hungarian Oil and Gas A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MOL Hungarian Oil and Gas A hat am 20.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 17,14 HUF, nach -13,350 HUF im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2 058,72 Milliarden HUF. Im Vorjahreszeitraum waren 2 295,70 Milliarden HUF in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 363,73 HUF. Im Vorjahr hatte MOL Hungarian Oil and Gas A 441,08 HUF je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 8 696,28 Milliarden HUF, gegenüber 9 178,68 Milliarden HUF im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 5,26 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Hang Seng stark -- ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus
Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark. Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen