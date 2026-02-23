MOL Hungarian Oil and Gas A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MOL Hungarian Oil and Gas A hat am 20.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 17,14 HUF, nach -13,350 HUF im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2 058,72 Milliarden HUF. Im Vorjahreszeitraum waren 2 295,70 Milliarden HUF in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 363,73 HUF. Im Vorjahr hatte MOL Hungarian Oil and Gas A 441,08 HUF je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 8 696,28 Milliarden HUF, gegenüber 9 178,68 Milliarden HUF im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 5,26 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at