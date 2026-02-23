|
23.02.2026 06:31:29
MOL Hungarian Oil and Gas A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
MOL Hungarian Oil and Gas A hat am 20.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 17,14 HUF, nach -13,350 HUF im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2 058,72 Milliarden HUF. Im Vorjahreszeitraum waren 2 295,70 Milliarden HUF in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 363,73 HUF. Im Vorjahr hatte MOL Hungarian Oil and Gas A 441,08 HUF je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 8 696,28 Milliarden HUF, gegenüber 9 178,68 Milliarden HUF im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 5,26 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!