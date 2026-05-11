MOL Hungarian Oil and Gas A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MOL Hungarian Oil and Gas A präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

MOL Hungarian Oil and Gas A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,310 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,14 Milliarden USD – ein Plus von 8,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MOL Hungarian Oil and Gas A 5,64 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at