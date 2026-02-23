23.02.2026 06:31:29

MOL Hungarian Oil and Gas A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MOL Hungarian Oil and Gas A hat am 20.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,03 USD. Im letzten Jahr hatte MOL Hungarian Oil and Gas A einen Gewinn von -0,020 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MOL Hungarian Oil and Gas A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,20 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 6,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,520 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei MOL Hungarian Oil and Gas A ein Gewinn pro Aktie von 0,600 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 24,66 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem MOL Hungarian Oil and Gas A 25,11 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,793 USD sowie einen Umsatz von 26,26 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Hang Seng stark -- ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus
Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark. Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen