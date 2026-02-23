MOL Hungarian Oil and Gas A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MOL Hungarian Oil and Gas A hat am 20.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,03 USD. Im letzten Jahr hatte MOL Hungarian Oil and Gas A einen Gewinn von -0,020 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MOL Hungarian Oil and Gas A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,20 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 6,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,520 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei MOL Hungarian Oil and Gas A ein Gewinn pro Aktie von 0,600 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 24,66 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem MOL Hungarian Oil and Gas A 25,11 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,793 USD sowie einen Umsatz von 26,26 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at