MOL Hungarian Oil and Gas A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MOL Hungarian Oil and Gas A veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 60,96 HUF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 239,71 HUF je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat MOL Hungarian Oil and Gas A im vergangenen Quartal 2 017,13 Milliarden HUF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MOL Hungarian Oil and Gas A 2 171,24 Milliarden HUF umsetzen können.

Redaktion finanzen.at