MOL Hungarian Oil and Gas: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MOL Hungarian Oil and Gas hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresviertel hatte MOL Hungarian Oil and Gas 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MOL Hungarian Oil and Gas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,14 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 5,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at