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12.11.2026 06:31:28
MOL Hungarian Oil and Gas hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
MOL Hungarian Oil and Gas hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 USD, nach 0,220 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,53 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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