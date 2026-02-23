MOL Hungarian Oil and Gas informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MOL Hungarian Oil and Gas hat am 20.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat MOL Hungarian Oil and Gas im vergangenen Quartal 6,20 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MOL Hungarian Oil and Gas 6,01 Milliarden USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,520 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,600 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 1,77 Prozent auf 25,11 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 24,66 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at