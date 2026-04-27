MOL Hungarian Oil and Ga a Aktie

MOL Hungarian Oil and Ga a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW9C / ISIN: HU0000153937

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27.04.2026 06:00:00

MOL will watch bunker supply from June as Middle East supply disruptions continue

The surge in freight costs has not significantly dented shipping demand, says Mitsui OSK Lines’ new CEOWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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