Mold-tek Packaging gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mold-tek Packaging hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,32 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,11 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mold-tek Packaging 1,98 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,91 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,20 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 2,11 Milliarden INR geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at