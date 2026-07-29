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29.07.2026 06:31:29
Mold-tek Packaging: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Mold-tek Packaging hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 7,70 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mold-tek Packaging noch ein Gewinn pro Aktie von 6,74 INR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mold-tek Packaging im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,00 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 8,20 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 2,93 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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