17.11.2025 06:31:29
Mold-Tek Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mold-Tek Technologies ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mold-Tek Technologies die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,80 INR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Mold-Tek Technologies 402,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 430,9 Millionen INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
