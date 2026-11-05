Mold-Tek Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mold-Tek Technologies präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,67 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,560 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Mold-Tek Technologies im vergangenen Quartal 608,1 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mold-Tek Technologies 402,3 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at