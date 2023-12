Moldau und Serbien mögliche Kandidaten für Klimakonferenz 2024

Dubai (Reuters) - Im Streit über den Vorsitz der nächsten Weltklimakonferenz 2024 zeichnen sich mögliche Kompromisskandidaten ab.

Die Republik Moldau habe ihre Kandidatur erklärt, und auch Serbien erwäge, sich um die Präsidentschaft der COP29 zu bewerben, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag am Rande des laufenden Weltklimagipfels COP28 in Dubai. In einem seltenen Vorgang ist nach wie vor offen, welches Land den Stab von den Vereinigten Arabischen Emiraten übernehmen soll.

Gemäß der von den Vereinten Nationen vorgegebenen Rotation der Weltregionen wäre für 2014 ein osteuropäisches Land an der Reihe. Russland ist aber entschlossen, die Ausrichtung in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union zu verhindern und blockiert deshalb die Bewerbung Bulgariens für die COP29. Wegen der Invasion der Ukraine hat die EU umfangreiche Sanktionen gegen Russland verhängt. Moldau bot nun in einem Brief an andere osteuropäische Länder an, den Vorsitz im nächsten Jahr zu übernehmen. Reuters konnte den Brief einsehen.

Allerdings ist Moldau nach Angaben von Insidern bislang nicht willens, das Mega-Event mit Zehntausenden Teilnehmern auch auszurichten. Serbien erwägt den Angaben zufolge, sich für den Vorsitz und die Ausrichtung der COP29 zu bewerben. Ob eines der beiden Länder die Zustimmung der Osteuropäer insgesamt bekäme, blieb allerdings zunächst offen. Russland unterhält nach wie vor enge Beziehungen zu Serbien. Im Fall Moldaus haben westliche Vertreter wiederholt davor gewarnt, dass die ehemalige Sowjet-Republik im Zuge des Ukraine-Kriegs ebenfalls von Russland angegriffen werden könnte.

Normalerweise steht der Gastgeber des kommenden Treffens immer schon lange vorher fest. Der Vorsitz einer COP ("Conference of Parties") macht aber weit mehr, als nur den Tagungsort bereitzustellen. Die Arbeit der nächsten Präsidentschaft beginnt bereits mit dem Ende der Vorgängerkonferenz. Rund zwölf Monate bleiben dem Vorsitz dann, bei führenden Regierungen auszuloten, welche neuen Vorhaben realistisch sind. Bei der Konferenz selbst leitet der Gastgeber als Vorsitzender den Verlauf und hat weitreichenden Einfluss auf das Ergebnis.

(Bericht von Alexander Cornwell und Kate Abnett; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Sabine Ehrhardt; Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)